Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol NBA

NBA' in zirvesinde Nuggets, Celtics'i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Boston Celtics'i 123-111 yendi

Giriş: 02.01.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
NBA' in zirvesinde Nuggets, Celtics'i mağlup etti
AA

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Nuggets, seyircisi önünde oynadığı Celtics mücadelesini kazanarak son 10 maçında 8. galibiyetini aldı.

Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic 30 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza attı. Bruce Brown 21 sayı, Aaron Gordon da 18 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

Celtics cephesinde Jaylen Brown'ın 30 sayı, 8 ribaunt ve Jayson Tatum'ın 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 95-118

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 118-108

Denver Nuggets-Boston Celtics: 123-111

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tianmen Dağı: Cennetin kapısına ulaşmak için 999 merdiven çıkmanız gerekiyor
Tianmen Dağı: Cennetin kapısına ulaşmak için 999 merdiven çıkmanız gerekiyor
İKSV, sanatla 800 bin kişiye ulaştı
İKSV, sanatla 800 bin kişiye ulaştı
En yüksek ve en düşük imam maaşları!
En yüksek ve en düşük imam maaşları!
Eşine 'türbe' gibi mezar yaptı
Eşine 'türbe' gibi mezar yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.