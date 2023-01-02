NBA' in zirvesinde Nuggets, Celtics'i mağlup etti

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Nuggets, seyircisi önünde oynadığı Celtics mücadelesini kazanarak son 10 maçında 8. galibiyetini aldı.
Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic 30 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza attı. Bruce Brown 21 sayı, Aaron Gordon da 18 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk katkıda bulundu.
Celtics cephesinde Jaylen Brown'ın 30 sayı, 8 ribaunt ve Jayson Tatum'ın 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
SONUÇLAR
Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 95-118
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 118-108
Denver Nuggets-Boston Celtics: 123-111