02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Portland Trail Blazers'ın all-star oyuncusu Damian Lillard, son 6 karşılaşmadaki istatistikleriyle adından söz ettirdi.
Trail Blazers'ın 29 yaşındaki oyun kurucusu Lillard, son 12 gündür kariyerinin "unutulmazlar" bölümüne eklenecek bir performans sergiliyor.
Ocak ayının son haftasında Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçilen Lillard, 20 Ocak-1 Şubat tarihlerinde sahaya çıktığı 6 maçta yüzde 48,8 sayı, 10,2 asist, 7,2 ribaunt ortalamalarını tutturdu. Yüzde 54,8 saha içi, yüzde 57 üç sayı ve yüzde 92,3 serbest atış isabetiyle oynayan Lillard, verimlilik istatistiklerinde de öne çıktı.
Bu süreçte sırasıyla 61, 47, 50, 36, 48 ve 51 sayı kaydeden ABD'li oyuncu, 5 defa 40 sayı, 3 defa 50 sayı, bir defa da 60 sayı barajını geçti. Kariyerindeki 50 sayılık performans sayısını 9'a çıkaran Lillard, NBA tarihinde 50 sayı barajını en fazla geçen oyuncular listesinde Bernard King'i geride bırakarak 10. sıraya yerleşti.
Arka arkaya 6 karşılaşma boyunca 45 sayı ve 10 asist ortalamaları yakalayan Lillard, bunu başaran ilk NBA oyuncusu oldu.
Üç sayı çizgisinin gerisinden 49 isabet bulan Lillard ayrıca 6 maç süresince karşılaşma başına en az 6 üç sayılık basket atarak lig tarihine geçti.
NBA'deki 8. sezonunu geçiren Lillard, son 12 günde sayı ve üç sayılık basket istatistiklerinde kariyerinin en üst noktasına çıktı.
29 yaşındaki basketbolcu, Trail Blazers'ın uzatma sonunda 129-124 kazandığı 20 Ocak'taki Golden State Warriors maçında 61 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Lillard, aynı mücadelede kaydettiği 11 üç sayılık basketle de kariyer rekorunu kırdı.
5 kez all-star seçilen Lillard, 29 Ocak'ta Houston Rockets'ı 125-112 yendikleri müsabakada ise 36 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla kariyerinin ilk "triple double"ına imza attı.
Lillard'ın son 6 karşılaşmasına ait istatistikler şöyle:
|Karşılaşma
|Süre (dk.)
|Şut yüzdesi
|3 sayılık isabet
|Ribaunt
|Asist
|Sayı
|20 Ocak - Golden State Warriors (iç saha)
|45
|yüzde 45,9 (17/37)
|11
|10
|7
|61
|23 Ocak - Dallas Mavericks (iç saha)
|42
|yüzde 57,1 (16/28)
|8
|6
|8
|47
|26 Ocak - Indiana Pacers (iç saha)
|38
|yüzde 60,9 (14/23)
|8
|6
|13
|50
|29 Ocak - Houston Rockets (iç saha)
|39
|yüzde 52,4 (11/21)
|6
|10
|11
|36
|31 Ocak - Los Angeles Lakers (deplasman)
|40
|yüzde 56,7 (17/30)
|7
|9
|10
|48
|1 Şubat - Utah Jazz (iç saha)
|36
|yüzde 58,6 (17/29)
|9
|2
|12
|51
|ORTALAMA
|40
|yüzde 54,8
|8,2
|7,2
|10,2
|48,8
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!