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NBA'de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu Markkanen oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz forması giyen Lauri Markkanen, yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu seçildi

Giriş: 25.04.2023 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu Markkanen oldu
AA

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 25 yaşındaki Fin basketbolcu Markkanen, medya mensupları tarafından yapılan oylama sonucu 2022-2023 sezonunda en çok gelişme gösteren oyuncu ödülüne layık görüldü.

Oylamada Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander ikinci, New York Knicks'ten Jalen Brunson ise üçüncü sırayı aldı.

Bu yıldan itibaren ligin eski oyuncularından George Mikan'ın isminin verildiği ödülü kazanan Markkanen, normal sezonu maç başına 25,6 sayı, 8,6 ribaunt ve 1,9 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Markkanen, Pascal Siakam, Giannis Antetokounmpo, Goran Dragic, Boris Diaw, Hidayet Türkoğlu ve Gheorghe Muresan'dan sonra ABD dışından bu ödülü kazanan 7. oyuncu oldu.

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