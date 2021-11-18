NBA'de Suns durdurulamıyor

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, ağırladığı Mavericks'i yenerek 2010'dan bu yana ilk kez 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 24 sayı, 9 ribauntla oynayan Devin Booker ve 19 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton öne çıktı.
Luka Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Mavericks'te Kristaps Porzingis'in 21 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Jalen Brunson'ın 18 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Tim Hardaway'in 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
BUCKS, LAKERS'I GIANNIS'İN 47 SAYISIYLA YIKTI
Sezona kötü başlayan son şampiyon Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 109-102 kazandı.
Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, yüzde 78,3 saha içi isabetiyle 47 sayı ve 9 ribaunt üreterek sahanın en etkili ismi oldu. Yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktığı için 8 maç kaçıran Khris Middleton ise 16 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.
Lakers'ta Talen Horton-Tucker 25 sayı, 12 ribaunt, Russell Westbrook 19 sayı, 15 asist ve Anthony Davis 18 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.
CEDİ'DEN NETS'E KARŞI 11 SAYI
Doğu Konferansı'nın iddialı ekibi Brooklyn Nets, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 109-99 mağlup etti.
Nets'te 4 oyuncu 20'nin üstünde sayı üretti. James Harden 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LaMarcus Aldridge 24 sayı, 7 ribaunt, Kevin Durant 23 sayı ve Patty Mills 21 sayıyla oynadı.
Cavaliers cephesinde Ricky Rubio 25 sayı, 5 asist, Darius Garland 24 sayı, 6 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 11 sayı, 4 ribaunt üretti.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 97-87
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 97-89
Atlanta Hawks-Boston Celtics: 110-99
Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 109-99
New York Knicks-Orlando Magic: 98-104
Miami Heat-New Orleans Pelicans: 113-98
Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 109-102
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 107-97
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 101-89
Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 112-107
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 105-98
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