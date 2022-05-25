NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu

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NBA'den yapılan açıklamaya göre, 2021-22 sezonunun en iyi 5'leri dünya çapında 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, ilk tercih oylarının tamamını alarak 500 puanla sezonun en iyi 5'ine seçildi.

Denver Nuggets'tan sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Nikola Jokic ve Dallas Mavericks'ten Luka Doncic 476'şar, Phoenix Suns'tan Devin Booker 460 ve Boston Celtics'ten Jayson Tatum 390 puanla sezonun en iyi 5'ine giren diğer isimler oldu.

Ligde 1954-1955 sezonundan bu yana ilk kez en iyi 5'in tamamı, 27 yaş ve altındaki oyunculardan oluştu.

Bu arada sezonun en iyi üçüncü 5'ine seçilen Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, toplamda 18. kez en iyiler listesine dahil olarak rekorunu geliştirdi. Daha önce en iyi 5'e 13 kez seçilen ve bu alanda da rekoru elinde bulunduran James, üç defa en iyi ikinci 5, iki kez de en iyi üçüncü 5'te yer aldı.

NBA'de sezonun en iyi 5'leri şu şekilde:

En iyi 5: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Devin Booker (Phoenix Suns), Jayson Tatum (Boston Celtics)

En iyi ikinci 5: Stephen Curry (Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Kevin Durant (Brooklyn Nets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Ja Morant (Memphis Grizzlies)

En iyi üçüncü 5: LeBron James (Los Angeles Lakers), Chris Paul (Phoenix Suns), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Trae Young (Atlanta Hawks)