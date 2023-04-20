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NBA'de sezonun başantrenörü ödülünün sahibi belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2022-2023 normal sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü, Sacramento Kings'i çalıştıran Mike Brown kazandı

Giriş: 20.04.2023 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de sezonun başantrenörü ödülünün sahibi belli oldu
AA

NBA'den yapılan açıklamaya göre Mike Brown, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun değerlendirmesi sonucunda ilk sıra oylarının tamamını alarak yılın başantrenörü ödülünü kazanan tarihteki ilk isim oldu.

Brown, bu yıldan itibaren Boston Celtics'in efsane başantrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle, 2008-2009 sezonunun ardından kariyerinde ikinci kez layık görüldü.

Oylamada Oklahoma City Thunder'ı çalıştıran Mark Daigneault ikinci, Boston Celtics'in başantrenörü Joe Mazzulla ise üçüncü sırada yer aldı.

Mike Brown yönetiminde normal sezonu 48 galibiyet ve 34 mağlubiyetle Batı Konferansı üçüncüsü olarak tamamlayan Kings, 17 yıllık play-off hasretine son vermişti.

Daha önce NBA'de yılın en iyi savunma oyuncusuna layık görülen Hakeem Olajuwon Ödülü'nü Memphis Grizzlies'ten Jaren Jackson Jr, yılın kritik anlardaki en iyi oyuncusuna verilen Jerry West Ödülü'nü ise Kings'ten De'Aaron Fox kazanmıştı.

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