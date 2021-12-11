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NBA'de Rockets'ı Bucks durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 mağlup etti

11.12.2021 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de Rockets'ı Bucks durdurdu
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NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. 7 maçtır yenilmeyen Rockets'a konuk olan son şampiyon Bucks, dördüncü çeyrekte ortaya koyduğu etkili performansla rakibini 9 sayı farkla yendi.

All-star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle takımını sürüklediği Bucks'ta, Khris Middleton ve Bobby Portis 21'er sayı üretti.

Garrison Mathews'in 23 sayıyla takımının en skoreri olduğu Rockets'ta, 21 sayı, 13 ribauntla Christian Wood "double double" yaptı. Maçta 15 dakika 54 saniye süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kırdı.

LAKERS DEPLASMANDA RAHAT KAZANDI

Los Angeles Lakers, baştan sona üstün götürdüğü maçta Oklahoma City Thunder'ı 116-95 mağlup etti.

Yıldız oyuncusu LeBron James'in 33 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle oynadığı Lakers'ta, Avery Bradley 22, Austin Reaves 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 17. yenilgisini alan Thunder'da Tre Man 19, Joshua Giddey 12 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 13 sayı, 1 ribaunt ve 4 asistlik performans ortaya koyduğu mücadelede ise Cleveland Cavaliers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 123-106 yendi.

Cavaliers'ta Darius Garland 12 sayı, 12 asist, Jarrett Allen 21 sayı, 10 ribaunt, Kevin Love da 18 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 124-123

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 106-93

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 105-113

Toronto Raptors-New York Knicks: 90-87

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 114-123

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 106-123

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 109-93

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 95-116

Phoenix Suns-Boston Celtics: 111-90

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