01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin iddialı ekipleri Celtics ile Rockets arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Son 5 saniyeye 104-101 geride giren ev sahibi Celtics, Jaylen Brown'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Fakat Rockets, sahadan 111-110 galip ayrılarak art arda 6. maçını kazandı.
Ürettiği 41 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla Rockets'ta galibiyetin mimarı olan Russell Westbrook, arka arkaya 30. kez 20 sayının üstünde skor kaydetti.
Rockets'ta James
Harden 21 sayı, 8 asist, 3 top çalma, Robert Covington da 16 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla oynadı.
Celtics'te Jayson Tatum'un 32 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart'ın 26 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalma ve Jaylen Brown'ın 22 sayı, 5 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.
CEDİ'DNE PACERS'A 8 SAYI
Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Indiana Pacers'a 113-104 yenildiği karşılaşmayı, 8 sayı ve 2 asistle tamamladı.
Pacers'ta T.J. Warren 30 sayı, 6 asist, Malcolm Brogdon 22 sayı, 8 asist ve Domantas Sabonis 18 sayı, 13 ribaunt, 9 asist üretti.
Cavaliers cephesinde Andre Drummond 27 sayı, 13 ribaunt, 4 top çalma, Kevin Love ise 20 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.
SONUÇLAR
New York Knicks-Chicago Bulls: 125-115
Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 129-117
Miami Heat-Brooklyn Nets: 116-113
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 105-88
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 104-113
Boston Celtics-Houston Rockets: 110-111 (uzatmada)
San Antonio Spurs-Orlando Magic: 114-113
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 99-115
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