Dallas Mavericks'te ise Luka Doncic, maçı 15 sayıyla tamamlayarak kendi adına sezonun en düşük performanslarından birini gösterdi.

Grizzlies'da Desmond Bane 25 sayı kaydederken, Ja Morant ise 23 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Memphis Grizzlies, deplasmanda Indiana Pacers'ı 130-112 yenerek NBA'in şu anki en uzun galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Jarrett Allen ve Evan Mobley, 19'ar sayıyla Cavaliers adına maçın en skorer oyuncuları oldu.