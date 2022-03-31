NBA'e 11 maçla devam edildi. Suns, Devin Booker ve Mikal Bridges'ın 22'şer sayıyla öne çıktığı karşılaşmada Warriors'ı mağlup ederek üst üste 9, bu sezon 62. galibiyetini aldı.
Suns'ta Deandre Ayton 16 sayı, 16 ribaunt, Chris Paul 15 sayı, 8 asist kaydetti.
Jordan Poole'un 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı, Warriors'ın peş peşe 4. olmak üzere 29. yenilgisini önleyemedi.
HEAT DEPLASMANDA CELTICS'İ GEÇTİ
Miami Heat, Boston Celtics'e konuk olduğu mücadeleyi 106-98 kazandı.
Sezonun 49. galibiyetini alan Doğu Konferansı lideri Heat'te Jimmy Butler 24, Kyle Lowry 23, Bam Adebayo 17 sayı kaydetti.
Celtics'te Jaylen Brown'ın 28, Jayson Tatum'ın 23 sayısı, sezonun 30. mağlubiyetini engelleyemedi.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 112-120
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 118-125
Washington Wizards-Orlando Magic: 127-110
Boston Celtics-Miami Heat: 98-106
Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 125-102
New York Knicks-Charlotte Hornets: 114-125
Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 118-136
Houston Rockets-Sacramento Kings: 118-121
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 111-112
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 107-117
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 103-107
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!