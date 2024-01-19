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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Oklahoma City Thunder, Utah Jazz'ı mağlup etti - Basketbol Haberleri

        NBA'de Oklahoma City Thunder, Utah Jazz'ı mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Utah Jazz'ı deplasmanda 134-129 yenen Oklahoma City Thunder, rakibinin altı maçlık galibiyet serisine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:59
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        Utah Jazz'a Thunder engeli
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynadığı son karşılaşmaları kazanarak başarılı bir performans gösteren Utah Jazz takımını 134-129 yenen Oklahoma City Thunder, rakibinin altı maçlık galibiyet serisine son verdi.

        NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Thunder, son bölümü çekişmeye sahne olan maçta rakibini 5 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 28. galibiyetini elde etti.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Jalen Williams 27 sayı, 3 ribaunt, 8 asist, Joshua Giddey 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Vasilije Micic 6 sayı, 1 asistle oynadı.

        Jazz'da ise Collin Sexton 31 sayı, 7 asist, Lauri Markkanen 26 sayı, 10 ribaunt, 4 asist, John Collins 21 sayı, 4 ribauntluk performans sergiledi.

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        Alınan sonuçlar şöyle:

        Toronto Raptors-Chicago Bulls: 110-116

        New York Knicks-Washington Wizards: 113-109

        Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 129-134

        Sacramento Kings-Indiana Pacers: 121-126

        Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 118-103

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