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NBA'de Nuggets'ı farklı yenen Celtics, serisini 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ı 131-112 yenen Boston Celtics, üst üste beşinci galibiyetini elde etti

Giriş: 12.11.2022 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de Nuggets'ı farklı yenen Celtics, serisini 5 maça çıkardı
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Jayson Tatum'un 34 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle takımını sırtladığı maçı 19 sayı farkla kazanan Celtics, galibiyet serisini sürdürdü.

Jaylen Brown'ın 25 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynadığı ev sahibi ekipte, Al Horford 21, Grant Williams 13 sayı kaydetti.

Konuk takımda Nikola Jokic'in 29 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Bruce Brown 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Aaron Gordon 17 sayı üretti.

CURRY 40 SAYI ATTI, WARRIORS KAZANDI

Son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 106-101 yenerek bu sezon beşinci galibiyetini aldı.

Cavaliers potasına 40 sayı gönderen Stephen Curry, galibiyette önemli rol oynarken, Andrew Wiggins 20, Jordan Poole 18 sayı attı.

Donovan Mitchell'in 29 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle "triple double"ın eşiğinden döndüğü Cavaliers'ta ise Evan Mobley 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Karşılaşmada 20 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 1 ribaunt, 1 asistle oynadı.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Denver Nuggets: 131-112

Orlando Magic-Phoenix Suns: 114-97

New York Knicks-Detroit Pistons: 121-112

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 111-93

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 132-113

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 114-103

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 106-101

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 114-120

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