04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 8 maçla devam edildi. Celtics'in Nets'i ağırladığı mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Son çeyreğe 17 sayı geride başlayan Nets, uzatmaya giden karşılaşmayı, Caris LeVert'in üstün performansı sayesinde 129-120 kazandı.
Maçın ilk üç periyodunda 14 sayı atan Nets'in şutör oyun kurucusu LeVert, 26'sı son periyot, 11'i de uzatmada olmak üzere kaydettiği 51 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.
Celtics'te Jaylen Brown 22 sayı, 5 ribaunt, Kemba Walker 21 sayı ve Marcus Smart 14 sayı, 10 asist, 6 ribauntla mücadele etti.
FURKAN, LARKES'A KARŞI 11 SAYI ATTI
Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers'a 120-107 yenildiği maçı, 11 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.
Ev sahibi Lakers'ı galibiyete, 37 sayı, 13 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Anthony Davis ve 22 sayı, 14 asist, 7 ribauntla "double double" yapan LeBron James taşıdı.
DUNCAN, BAŞANTRENÖR OLARAK ÇIKTIĞI İLK MAÇI KAZANDI
NBA'in efsane oyuncularından Tim Duncan, 5 şampiyonluk kazandığı San Antonio Spurs'ün, Charlotte Hornets'a konuk olduğu maçta, başantrenör Gregg Popovich'in yerine takımın başında yer aldı.
Spurs, 43 yaşındaki eski basketbolcunun ilk başantrenörlük tecrübesini yaşadığı karşılaşmadan 104-103 galip ayrıldı.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Spurs'te 21 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Dejounte Murray öne çıktı.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 103-104
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 120-129 (uzatmada)
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 134-139
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 94-109
Denver Nuggets-Golden State Warriors: 100-116
Phoenix Suns-Toronto Raptors: 114-123
Sacramento Kings-Washington Wizards: 133-126
Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 120-107
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