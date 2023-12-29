NBA'de Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 118-110 mağlup etti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 118-110 yenerek bu sezonki üstün performansını sürdürdü. Timberwolves'ta Anthony Edwards, 44 sayıyla maça damgasını vurdu.
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'ın 44 sayı ile damga vurduğu maçta Dallas Mavericks'i 118-110 yenerek bu sezonki üstün performansını devam ettirdi.
NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Timberwolves, konuk ettiği Mavericks'i 8 sayı farkla yendi ve 30. karşılaşmasında 23. galibiyetine imza attı.
Konferansında lider konumda bulunan Timberwolves'ta Anthony Edwards 44 sayı, 4 asist, 3'er top çalma ve ribaunt, Rudy Gobert 20 sayı ve 11 ribaunt, Jaden McDaniels 12 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
All-star Luka Doncic'in görev almadığı Mavericks'te Tim Hardaway 32; Jaden Hardy 17 sayı, Derrick Jones 15 sayı ve 9 ribaunt, Dwight Powell 12 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle oynadı.
PİSTONS, LİDER CELTİCS'İ ZORLAMASINA RAĞMEN UZATMALARDA KAYBETTİ
Doğu Konferansı'nda lider Boston Celtics, normal süresi 108-108 eşitlikle sona eren mücadelenin ardından uzatmalarda konuk ettiği Detroit Pistons‘ı 128-122 mağlup etti.
Bu sezon 24. kez kazanan Celtics'te Kristaps Porzingis 35 sayı ve 8 ribaunt, Jayson Tatum 31 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ve 5 top çalma; Derrick White 23 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt; Jrue Holiday 12 sayı ve 9 ribaunt ile mücadele etti.
Mağlubiyet serisi 28 maça çıkan konferans sonuncusu Pistons'ta Cade Cunningham 31 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt; Jaden Ivey 22 sayı, 10 ribaunt ve 4 asist; Bojan Bogdanovic 17 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist; Jalen Duren 15 sayı ve 14 ribauntluk performans sergiledi.
Sonuçlar:
Boston Celtics-Detroit Pistons: 128-122 (uzatmada)
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 104-120
Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 118-110
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 112-105
Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 142-105
Golden State Warriors-Miami Heat: 102-114
Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 105-118
Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 133-112