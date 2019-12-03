03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'de New York Knicks'i 132-88 yenen Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 12 maça çıkardı.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede lider Milwaukee Bucks, son sıradaki New York Knicks'i sahasında 132-88 mağlup etti. Üst üste 12. galibiyetini alan Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 22 dakikada ürettiği 29 sayı v, 15 ribaundla bu sezon 20. kez "double double" yaptı.
Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'a, 3 sayı ve 7 ribauntluk katkıda bulundu.
Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Knicks'te Julius Randle 19, Damyean Dotson 15 sayı kaydetti.
FURKAN'DAN 7 SAYI
Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımının Utah Jazz'ı 103-94 mağlup ettiği müsabakada 7 sayı ve 2 ribauntla oynadı. Ev sahibi 76ers'ta Tobias Harris 26 sayı, 9 ribaunt, Al Horford 17 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Joel Embiid 16 sayı, 11 ribaunt ve Ben Simmons 14 sayı, 9 asist, 8 ribaunt üretti. Maçı 27 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla tamamlayan Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert, sahanın en skoreri oldu.
SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 103-94
Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 104-109
Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 104-79
Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 104-117
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 132-88
Sacramento Kings-Chicago Bulls: 106-113
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