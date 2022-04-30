NBA play-off'ları ilk turunda tek maç oynandı. Grizzlies, Timberwolves'u eleyerek konferans yarı finaline adını yazdırdı.

Grizzlies'da Desmond Bane ve Dillon Brooks, 23'er sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Timberwolves'da Anthony Edwards'dan 30 sayı, Jaden McDaniels'den 24 sayı ve Karl-Anthony Towns'dan 18 sayı ve 10 ribaunt mağlubiyeti engelleyemedi.

Memphis Grizzlies, yarı finalde Golden State Warriors ile karşılaşacak.