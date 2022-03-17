NBA'e 12 maçla devam edildi. Mavericks, son anları büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Spencer Dinwiddie'nin son saniye basketiyle kazanarak üst üste 3, bu sezon ise 43. galibiyetini elde etti.
Konuk ekibin all-star yıldızı Luka Doncic, 37 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle "triple double"ın kapısından döndü. Galibiyeti getiren Dinwiddie, 22 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.
Dün 60 sayıyla kulüp ve kariyer rekoru kıran Kyrie Irving'in aşısız olması nedeniyle forma giyemediği ev sahibi takımda Kevin Durant, 23 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla "double double" yaptı. Goran Dragic 21, Bruco Brown 17 sayıyla oynadı.
TIMBERWOLVES, SAHASINDA LAKERS'I 20 SAYI FARKLA YENDİ
Minnesota Timberwolves, sahasında ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 124-104 yenerek üst üste 3, bu sezon 41. galibiyetini aldı.
Timberwolves'ta 30 sayı, 8 ribauntla oynayan Karl-Anthony Towns, takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Anthony Edwards 27 sayı, Patrick Beveley de 18 sayı kaydetti.
Lakers'ta 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen LeBron James mağlubiyete engel olamadı. Carmelo Anthony 16, Russell Westbrook 15, Malik Monk 13 sayılık katkı sağladı.
Gecenin bir başka mücadelesinde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 5 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta Houston Rockets, sahasında Batı Konferansı lideri Phoenix Suns'a 129-112 mağlup oldu.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 116-106
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 114-118
Washington Wizards-Denver Nuggets: 109-127
Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 111-113
New York Knicks-Portland Trail Blazers: 128-98
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 124-104
Houston Rockets-Phoenix Suns: 112-129
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 122-120
Utah Jazz-Chicago Bulls: 125-110
Golden State Warriors-Boston Celtics: 88-110
Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 126-135
Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 100-103
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