NBA play-off'larının Batı Konferansı final serisi ilk maçında Lakers ile Nuggets karşılaştı.

Lakers, Anthony Davis'in 37 sayı, 10 ribauntla yıldızlaştığı karşılaşmanın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde etkili bir oyun sergileyerek sahadan 126-114 galip ayrıldı.

LeBron James 15 sayı, 6 ribaunt, 12 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 18 sayıyla Lakers'ın galibiyetine katkı sağladı.

Nuggets'ta Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin 21'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off'larına Miami Heat ile Boston Celtics (2-0) arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edilecek.