NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. 17'şer kupayla lig tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan takımları Lakers ile Celtics arasındaki maçı, ev sahibi Lakers kazandı.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 30 sayı, 5 asistle takımını sürükledi. Russell Westbrook 24 sayı, 11 asist, Anthony Davis de 17 sayı, 16 ribauntla "double double"a imza attı.

Celtics'te 34 sayı, 8 ribauntla oynayan Jayson Tatum, sahanın en skoreri oldu.

NETS 17 SAYI GERİDEN GELİP KAZANDI

Brooklyn Nets, 3. çeyrekte 71-54 geriye düştüğü Dallas Mavericks deplasmanından 102-99 galip ayrıldı. Nets'i galibiyete, 23 sayı, 12 asist, 9 ribaunt üreten James Harden ve 24 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Kevin Durant taşıdı.

Mavericks'te Luka Doncic'in 28 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve Kristaps Porzingis'in 17 sayı, 12 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

New York Knicks ise konuk olduğu San Antonio Spurs'ü, R.J. Barrett'ın 32 sayı, 5 ribauntluk performansı sayesinde 121-109 yendi.