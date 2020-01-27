NBA efsanelerinden Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yıktı. Ölüm haberinin alınmasının ardından San Antonio Spurs - Toronto Raptors maçı erteleme iddialarına rağmen oynandı. Maç öncesinde oyuncuların moral bozukluğu görüntülere yansıdı.

İki takım Kobe'ye saygı duruşu için akıllara kazınacak bir yöntem seçti. 24 numaralı formasıyla efsaneleşen oyuncu için ilk 24 saniyede iki takım da hücum yapmadı. Daha sonra salondakiler Kobe Bryant'a alkışlarını gönderdi.