Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Walton'ın yerine geçici olarak yardımcısı Alvin Gentry getirildi.

Daha önce Los Angeles Lakers'ı (2016-2019) çalıştıran 41 yaşındaki Walton, 2019-20 sezonu başından bu yana başantrenörlüğünü üstlendiği Kings'te 68 galibiyet ve 93 mağlubiyet yaşadı.

Kings, 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 12. sırasında yer alıyor.