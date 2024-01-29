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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Indiana Pacers üst üste 3. galibiyetini aldı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Indiana Pacers üst üste 3. galibiyetini aldı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, sahasında Memphis Grizzlies'i 116-110 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:25
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        Pacers üst üste 3. galibiyetini aldı
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        NBA'e 5 maçla devam edildi. Grizzlies'i mağlup ederek art arda 3, sezonun 27. galibiyetini alan Pacers'ta Bennedict Mathurin 24 sayı, 7 ribaunt, Jalen Smith 19 sayı, 10 ribaunt ve Pascal Siakam 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadı.

        Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te Jaren Jackson Jr 25, Vince Williams Jr 20 ve GG Jackson 18 sayı kaydetti.

        MAGIC, BOOKER'IN 44 SAYISINA RAĞMEN KAZANDI

        Orlando Magic, sahasında Phoenix Suns'ı 113-98 mağlup ederek 24. galibiyetine ulaştı.

        Magic'te Paolo Banchero 26 sayı, 7 asist, Moritz Wagner 16 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

        Suns'ta Devin Booker'ın 44 sayı, 4 ribaunt ve Kevin Durant'in 15 sayı, 5 asistlik performansları sezonun 20. yenilgisini önleyemedi.

        SONUÇLAR

        Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 120-104

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        Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 116-110

        Orlando Magic-Phoenix Suns: 113-98

        Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 126-125

        Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 96-104

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