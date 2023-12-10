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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de ilk kez düzenlenen sezon içi turnuvasında Los Angeles Lakers şampiyon oldu - Basketbol Haberleri

        NBA'de ilk kez düzenlenen sezon içi turnuvasında Los Angeles Lakers şampiyon oldu

        NBA'de ilk kez düzenlenen sezon içi turnuvasında Los Angeles Lakers, finalde Indiana Pacers'ı 123-109 yenerek şampiyon oldu. Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı, 20 ribaunt ve 5 asistle maça damgasını vururken, 24 sayı, 11 ribauntla oynayan LeBron James turnuvanın MVP'si (en değerli oyuncu) seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 10.12.2023 - 12:31
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        • 1

          Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvası final maçını kazanan Los Angeles Lakers, kupanın sahibi oldu.

        • 2

          Bu sezon ilk kez düzenlenen turnuvanın finalinde, Los Angeles Lakers ile Indiana Pacers takımları, Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki T-Mobile Arena'da karşılaştı.

        • 3

          Maçın büyük kısmında rakibinden daha iyi savunma yapan Lakers, mücadeleyi 123-109 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

        • 4

          Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı, 20 ribaunt ve 5 asist, LeBron James 24 sayı, 11 ribaunt ve 4 asist, Austin Reaves 28 sayı, D'Angelo Russell 13 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

        • 5

          38 yaşındaki all-star James, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

        • 6

          Pacers'ta Tyrese Haliburton 20 sayı ve 11 asist, Bennedict Mathurin 20, Aaron Nesmith 15, Obi Toppin 13 sayıyla mücadele etti.

        • 7

          Bu kupayla, Los Angeles Lakers takımının tüm oyuncuları, kişi başı 500 bin dolarlık para ödülünü kazandı. Finalist Indiana Pacers oyuncularının her biri ise 200 bin dolar para ödülü elde etti.

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