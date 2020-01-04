04 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın "triple-double" yaptığı maçta ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 10 sayı farkla geçerek sezonun 24. galibiyetine imza attı.
Konferansında 4. sırada yer alan Rockets'ta Harden 44 sayı, 11'er ribaunt ve asist, Clint Capela 30 sayı ve 14 ribaunt, Russell Westbrook ise 20 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Üst üste 4'üncü, toplamda ise 14'üncü mağlubiyetini yaşayan Sixers'ta Ben Simmons 29 sayı, 13 ribaunt ve 11 asist, Tobias Harris 24 sayı, Joel Embiid 20 sayı ve 12 ribaunt, oyuna sonradan girerek 18 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz 8 sayı, birer ribaunt, asist ve top çalmayla oynadı.
LAKERS'I ANTHONY DAVİS TAŞIDI
Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, üst üste 4'üncü, toplamda ise 28'inci galibiyetini, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 123-113 mağlup ederek aldı.
Lakers'ta all-star oyunculardan Anthony Davis 46 sayı ve 13 ribaunt, LeBron James 17 sayı, 15 asist ve 8 ribauntla galibiyette etkili olurken, Danny Green ise 25 sayıyla skora destek verdi.
Bu sezon 24. kez kaybeden Pelicans'ta Lonzo Ball 23, Brandon Ingram 22 sayı, Derrick Favors ise 15 sayı ve 14 ribauntluk performans sergiledi.
NBA'de yarın 11 maç yapılacak.
SONUÇLAR
Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 103-122
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 109-106
Orlando Magic-Miami Heat: 105-85
Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 118-108
Phoenix Suns-New York Knicks: 120-112
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 123-113
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