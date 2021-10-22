NBA'de Heat'ten Bucks'a 42 sayı fark

NBA'e 3 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ömer Yurtseven'in Miami Heat ile NBA'de ilk resmi maçına çıktığı ve 8 dakika süre aldığı mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 42 sayı farkla yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Heat'te Tyler Herro 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Bam Adebayo 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Jimmy Butler 21 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Ömer Yurtseven, galibiyete 8 sayı, 3 ribauntluk katkı sağladı.

Konuk takımda ise Giannis Antetokounmpo 15 sayı, 10 ribaunt, Grayson Allen 14, Sandro Mamukelashvili 12 sayı üretti.

CURRY'DEN 45 SAYI

Golden State Warriors, all-star oyuncusu Stephen Curry'nin 45 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 115-113 yendi.

Warriors'ın galibiyetine Andrew Wiggins 17, Damion Lee 11, Draymond Green 10 sayılık katkı sağladı.

Clippers'ta Paul George'un 29 sayı, 11 ribauntluk çabası mağlubiyete engel olamadı. Eric Bledsoe 22, Ivica Zubac 14, Terance Mann ve Reggie Jackson 11'er sayıyla oynadı.

Günün bir diğer karşılaşmasında ise Atlanta Hawks sahasında Dallas Mavericks'i 113-87 mağlup etti.