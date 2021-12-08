Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım'daki Denver Nuggets maçında sakatlanan 24 yaşındaki Adebayo, sağ başparmak yan bağlarındaki yırtık sebebiyle ameliyat edildi.

18,7 sayı, 10,2 ribaunt ortalamaları bulunan Adebayo'nun yaklaşık 20 maç kaçıracağı tahmin ediliyor. Heat, 14 galibiyet ve 11 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 4. sırasında yer alıyor.