NBA 2022-23 sezonu iki karşılaşmayla başladı. Warriors'un teknik heyeti ve oyuncuları, gelenek gereği sezon açılışında şampiyonluk yüzüklerini aldı.

Ev sahibi ekipte, 35 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle oynayan Jayson Tatum ile 35 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans sergileyen Jaylen Brown, galibiyetin mimarı oldu.