Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 106-98 yenerek 4'te 4 yaptı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Warriors, Stephen Curry'nin 23 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansıyla öne çıktığı mücadelede Thunder'ı geçerek yoluna namağlup devam etti. Konuk ekipte Andrew Wiggins 21, Damion Lee 20, Jordan Poole 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezona 4 yenilgiyle başlayan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30, Jeremiah Robinson-Earl 12 ve Luguentz Dort 11 sayı kaydetti.

MİLLİLER NE YAPTI?

Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers ve Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, günü mağlubiyetle tamamladı.

76ers, deplasmanda New York Knicks'e 112-99 mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Mücadelede 24 dakika 58 saniye görev yapan Furkan, 9 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı.

Alperen Şengün ise Rockets'ın Dallas Mavericks deplasmanında 116-106 kaybederek üçüncü mağlubiyetini yaşadığı karşılaşmada 14 dakika 25 saniye süre aldı. Alperen, karşılaşmayı 5 sayı, 1 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla noktaladı.

SONUÇLAR

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 112-99

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 98-106

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 116-106

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 121-125 (Uzatmada)

Utah Jazz-Denver Nuggets: 122-110