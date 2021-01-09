NBA'e 10 maçla devam edildi. Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 38 sayı, 11 asistle "double double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 115-105 yendi.
22 sayı geriden gelerek kazanan Warriors'ta Andrew Wiggins 16, Eric Paschall 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Clippers'ta Paul George'un 25 sayı, 7 asist ve Kawhi Leonard'ın 24 sayı, 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.
JAZZ KÜLÜP 3 SAYI REKORUNU KIRDI
Utah Jazz, 25 üç sayı isabetiyle kulüp rekorunu kırdığı maçta Milwaukee Bucks'ı 131-118 mağlup etti. Jazz'da Donovan Mitchell 32, Jordan Clarkson 26, Bojan Bogdanovic ise 20 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı, 8 ribaunt ve Khris Middleton'ın 31 sayı, 10 ribauntluk performansları kazanmak için yeterli olmadı.
LAKERS EVİNDE KAZANDI
Son şampiyon Los Angeles Lakers ise sahasında Chicago Bulls'u 117-115 yendi. Bu sezonki 7. galibiyetini alan Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynarken, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell 17'şer sayılık katkı sağladı. Bulls'ta Zach LaVine 38 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Wendell Carter Jr. 23, Thaddeus Young 15 sayıyla mücadele etti.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Phoenix Suns: 110-105
New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 89-101
Boston Celtics-Washington Wizards: 116-107
New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 110-118
Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 118-131
Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 115-110
Houston Rockets-Orlando Magic: 132-90
Sacramento Kings--Toronto Raptors: 123-144
Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 115-105
Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 117-115
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