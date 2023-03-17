Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol NBA

Jokic double-double yaptı, Denver 4 maç sonra kazandı! NBA raporu..

Jokic double-double yaptı, Denver 4 maç sonra kazandı. İşte gecenin sonuçları!

Giriş: 17.03.2023 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL
Jokic double-double yaptı, Denver 4 maç sonra kazandı! NBA raporu..
İHA

NBA’de Denver Nuggets, deplasmanda Detroit Pistons’ı 119-100’lük skorla yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve Batı Konferansı’nda liderliğini sürdürdü. Denver’da Nikola Jokic, 30 sayı ve 10 ribaundla double-double yaptı.

NBA’de normal sezona 5 maç ile devam edildi. Son 4 karşılaşmayı kaybeden Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, deplasmanda Doğu Konferansı sonuncusu Detroit Pistons’ı 119-100 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu. Denver’da 30 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle mücadele eden yıldız pivot Nikola Jokic, galibiyetin mimarı oldu.

Bu sezonki 47. galibiyetine ulaşan konuk ekipte Kentavious Caldwell-Pope 20, Jamal Murray de 19 sayı ile takımına katkı verdi. Toplamda 55. yenilgisini alan Detroit’te ise Rodney McGruder’in 20 sayı ve 8 ribaundu ile Jalen Duren’in 15 sayı ve 13 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.

Milwaukee, evinde Indiana’ya yenildi

Doğu Konferansı’nda zirvede yer alan Milwaukee Bucks, 11. sırada bulunan Indiana Pacers’a 139-123’lük skorla mağlup oldu. Normal sezonda 32. galibiyetini elde eden Indiana’da Andrew Nembhard 24 sayı ve 5 asist, Aaron Nesmith 22 sayı ve 5 ribaund, Chavano Hield de 20 sayı ve 6 asistle oynadı. Toplamda 20. mağlubiyetini yaşayan Milwaukee’de ise Giannis Antetokounmpo’nun 25 sayı ve 9 ribaundu, Jrue Holiday’in de 19 sayı ve 11 asisti yeterli olmadı.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Detroit Pistons: 100 - Denver Nuggets: 119
Brooklyn Nets: 96 - Sacramento Kings: 101
Toronto Raptors: 128 - Oklahoma City Thunder: 111
Milwaukee Bucks: 123 - Indiana Pacers: 139
Phoenix Suns: 116 - Orlando Magic: 113

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yaren leylek 12. kez Adem amcaya kavuştu
Yaren leylek 12. kez Adem amcaya kavuştu
Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
Facianın boyutu otoparkta ortaya çıktı!
Deprem bölgesinde yağışlar sürüyor! Bir uyarı daha geldi
Deprem bölgesinde yağışlar sürüyor! Bir uyarı daha geldi
Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!
Zemin çökünce dinlenme tesisleri gölün içinde kaldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.