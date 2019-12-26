26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Ersan İlyasova'nın takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede gülen taraf, Milwaukee Bucks'ı 12 sayı farkla mağlup eden Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers oldu.
Üst üste 3. galibiyetini alan Sixers'ta Joel Embiid 31 sayı ve 11 ribauntla, Ben Simmons 15 sayı ve 14 asistle, Al Horford ise 11 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Oyuna sonradan girerek 25 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 16 sayı, 3 top çalma, 2 ribaunt ve 1 blokla galibiyette pay sahibi oldu.
Sezonun 5. mağlubiyetini yaşamasına rağmen konferansında liderliğini sürdüren Bucks'ta Khris Middleton 31 sayı ve 8 ribaunt, Giannis Antetokounmpo 18 sayı, 14 ribaunt ve 7 asist, George Hill 15 sayı, sahada 15 dakika kalan Ersan İlyasova ise 7 sayı, 2 blok, birer ribaunt ve asistle oynadı.
LOS ANGELES DERBİSİNİ CLİPPERS KAZANDI
Batı Konferansı'nda Los Angeles Clippers, son periyottaki etkili savunmasının da yardımıyla konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 111-106 mağlup etti.
Bu sezon 23. kez sahadan galip ayrılan Clippers'ta Kawhi Leonard 35 sayı ve 12 ribaunt, Montrezl Harrell 18, Paul George 17 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Son dönemdeki kötü gidişatını sürdürerek üst üste 4. maçını kaybetmesine rağmen konferansında liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Lakers'ta Kyle Kuzma 25, Anthony Davis 24 sayı, LeBron James ise 23 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla mücadele etti.
NBA'de yarın 6 maç oynanacak.
SONUÇLAR
Toronto Raptors-Boston Celtics: 102-118
Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 121-109
Golden State Warriors-Houston Rockets: 116-104
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-111
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 100-112
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