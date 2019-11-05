NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, performansını yükseltmeye devam ediyor.

Bu sezon 76ers'ın önemli parçalarından biri olacağını gösteren ve takımında daha fazla sorumluluk almaya başlayan 22 yaşındaki Furkan, Phoenix Suns'a 114-109 yenildikleri maçta 20 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.

Daha önce bu yıl Minnesota Timberwolves maçında 17, Portland Trail Blazers karşılaşmasında 11 sayı kaydeden Furkan Korkmaz, geçen sezon ise Brooklyn Nets ve Detroit Pistons'a karşı 18'er sayı buldu.

MAÇ KAZANDIRAN BASKET

Sezon başında NBA'den ayrılması da gündeme gelen Furkan Korkmaz, yeni sözleşme aldığı takımının güvenini boşa çıkarmama konusunda kararlı olduğunu gösterdi.

Furkan, ilk 5'e girmeye başladığı 76ers'ta maç kazandıran basket kaydetmeyi de başardı.

Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü Portland Trail Blazers deplasmanından Furkan'ın bitime 0.4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle 129-128 galip ayrıldı.

Trail Blazers karşısında 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 blokla mücadele eden milli basketbolcu, son olarak Suns maçında ise 20 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle başarılı bir performans ortaya koydu.

SÜRE VE SAYI ORTAMASI YÜKSELİYOR

NBA'de üçüncü sezonunu geçiren Furkan Korkmaz, aldığı süre ve sayı istatistiğini yükseltmeye başladı.

Furkan, NBA'de geçen yıl normal sezonda 48 maça çıktı. Maç başına 14.2 dakika süre alan genç basketbolcu, 5,8 sayı, 2,2 ribaunt, 1,1 asist ortalamaları yakaladı.

Bu sezon ise Furkan'ın şu ana kadar görev yaptığı 6 karşılaşmada aldığı ortalama süre 19 dakikaya çıktı. Milli basketbolcu, bu sezonki maçlarda 8,8 sayı, 2,2 ribaunt, 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

MEHMET OKUR'DAN 43, HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN 39 SAYI

NBA'de görev yapan milli basketbolcular arasında bir maçta en fazla sayı üreten isim Mehmet Okur oldu. Mehmet Okur, Utah Jazz'da oynadığı Ocak 2009'da Indiana Pacers önünde 43 sayı atmayı başardı. Hidayet Türkoğlu, kariyer sayı rekoruna Orlando Magic forması giydiği dönemde ulaştı. Hidayet, Mart 2008'de Washington Wizards'a karşı 39 sayı buldu.

Ersan İlyasova, kariyer sayı rekorunu Mart 2015'te Indiana Pacers'a karşı oynanan maçta elde etti. Milwaukee Bucks forması giyen Ersan, bu karşılaşmada 34 sayı kaydetti. Cedi Osman ise Ocak 2019'da Miami Heat karşısında 29 sayı atarak en skorer maçını çıkardı.