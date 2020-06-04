NBA'de format belli oluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk iptal edilen spor organizasyonlarından olan NBA'de 2019-20 sezonunun tamamlanması planlanıyor. NBA yönetimi, bugün takımlarla bir araya gelerek sezonun kalanı için teklifler bulunacak. NBA yönetimi, sezonun kaldığı yerden 31 Temmuz'da devam etmesi için planlar yapıyor.
Öte yandan The Athletic'te yer alan habere göre NBA yönetimi, bugün kulüplerle gerçekleştireceği toplantıda sezonun devamındaki formatı oylamaya sunacak. Söz konusu formata göre sezonun kalanında 22 takım olacak ve normal sezonun tamamlanması için bu takımlar, 8'er maç yapacak. 22 takımın normal sezon maçlarını tamamlamasının ardından, play-offta mücadele edecek takımlar play-in turnuvasıyla belli olacak. Eğer normal sezon sona erdiğinde 8. sıradaki takım, 9. sıradaki takımla arasındaki maç farkını 4’ten yukarıya çıkarmış olursa 8. sıradaki ekip direkt olarak play-offlarda yer alacak.
Eurohoops'un aktardığına göre bu iki takım arasındaki maç farkı 4’ten az olursa bu ekipler arasında play-in mücadeleleri oynanacak. Dokuzuncu sıradaki takımın play-off'lara kalabilmek için rakibini iki kez mağlup etmesi gerekecek. Sekizinci sıradaki takımın rakibini bir kez mağlup etmesi ise play-off'lara kalabilmesi için yeterli olacak.
Bununla birlikte oyuncuların sağlığını güvence altına alabilmek için belirlenen önlemlerden bazıları şu şekilde:
Oyuncuların maçlardan sonra salonda duş alması yasak olacak. Oyuncular, duş alabilmek için kendi otel odalarına dönmeyi bekleyecek.
Benchteki oyuncular sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturmak zorunda. Maçta forma giymeyecek oyuncuların ise benche oturması yasak olacak. Bu isimlerin karşılaşmaları tribünden takip etmesi zorunlu olacak.
Play-offlara kadar oyuncuların ve koçların, aile üyeleri ya da yakın arkadaş gibi misafirlerini maçlarda ağırlaması yasak olacak.
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