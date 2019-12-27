27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 4 sayı farkla mağlup ederek sezonun 20. galibiyetine ulaştı.
Mavericks'in yıldız oyuncusu Luka Doncic 24 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Kristaps Porzingis 13 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 18. kez kaybeden Spurs'te DeMar DeRozan 21 sayı, Rudy Gay 18 sayı ve 8 ribaunt, LaMarcus Aldridge 17 sayı ve 7 ribauntla oynadı.
ÇEKİŞMELİ MÜCADELEYİ TİMBERWOLVES KAZANDI
İki uzatmaya giden günün en çekişmeli mücadelesinde Minnesota Timberwolves, deplasmanda Sacramento Kings'i 105-104 mağlup ederek sezonun 11. galibiyetine imza attı.
Timberwolves'ta Gorgui Dieng 21 sayı ve 15 ribaunt, Andrew Wiggins 18 sayı ve 10 ribauntla, sezonun 19. yenilgisini yaşayan Kings'te Richaun Holmes 20 sayı ve 18 ribaunt, Harrison Barnes 11 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.
NBA'de yarın 6 maç oynanacak.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Washington Wizards: 132-102
Brooklyn Nets-New York Knicks: 82-94
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 102-98
Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 97-110
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 104-105 (Uzatmalarda)
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 121-115
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