Bu sezon ligde 80 sayının altında kalan ilk takım olan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Caris LeVert 17 sayı üretti. Sahada 16 dakika kalan Cedi Osman ise skora katkı yapamadı.

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 120-111 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı.

Geçen yılın NBA finalisti Celtics'te Jayson Tatum 29 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Marcus Smart 24 sayı, 8 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.