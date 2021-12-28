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Haberler Basketbol NBA NBA'de Charlotte Hornets, Alperen Şengünlü Houston Rockets'ı mağl

NBA'de Charlotte Hornets, Alperen Şengünlü Houston Rockets'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 123-99 yendi.

28.12.2021 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de Charlotte Hornets, Alperen Şengünlü Houston Rockets'ı mağl

NBA'e 7 maçla devam edildi. Hornets, Terry Rozier'nin 27 sayı, 5 asist, 4 ribauntla öne çıktığı maçta Rockets'ı mağlup ederek 18. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi Hornets'ta Kelly Oubre Jr 18, Jalen McDaniels ve LaMelo Ball 16'şar sayı kaydetti.

Üst üste 4. olmak üzere 24. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Trevelin Queen 17 sayı, 6 ribaunt, Christian Wood 16 sayı, 9 ribaunt, Eric Gordon 16 sayı, 3 asistle oynadı. Alperen Şengün ise 21 dakika 10 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 5 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 blokla tamamladı.

NETS, CLIPPERS DEPLASMANINDA KAZANDI

Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 124-108'lik skorla geçti.

Sezonun 23. galibiyetini alan Nets'te James Harden 39 sayı, 15 asist, 8 ribaunt, Nic Claxton ve Patty Mills 18'er sayı attı.

Clippers'ta Marcus Morris'in 24, Eric Bledsoe ve Keon Johnson'ın 15'er sayısı sezonun 17. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 123-99

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 118-130

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 108-103

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 104-110

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 113-114

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 117-132

Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 108-124

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