Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol NBA

NBA'de Cedili Cavaliers, Pacers deplasmanında kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 120-113 mağlup etti

12.02.2022 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de Cedili Cavaliers, Pacers deplasmanında kazandı
AA

NBA'e 7 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın kenardan gelerek 20 dakika süre aldığı ve 14 sayı, 2 asistle oynadığı maçta Cavaliers, üst üste 4, bu sezon ise 35. galibiyetini elde etti.

Cavaliers'ta Jarrett Allen 22 sayı, 14 ribuantla "double double" yaparken, Caris LeVert 22, Rajon Rondo 17 sayıyla oynadı.

Ev sahibi ekipte Tyrese Haliburton'ın 23 sayı, O'Shea Brissett'in de 18 sayı, 11 ribauntluk performansları mağlubiyete engel olamadı.

JOKIC'İN TRIPLE DOUBLE'I NUGGETS'A YETMEDİ

Sahasında Denver Nuggets'ı 108-102 yenen Boston Celtics, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Celtics'te Jayson Tatum 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart da 22 sayı, 7 asist, 5 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Robert Williams 15 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic'in 23 sayı, 16 ribaunt, 11 asistlik "triple-double" performansı takımının galibiyetine yetmedi.

Gecenin diğer mücadelesinde Philadelphia 76ers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 100-87 mağlup etti. 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 5 sayı, 1 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 119-141

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 100-87

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 113-120

Boston Celtics-Denver Nuggets: 108-102

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 121-136

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 134-122

Utah Jazz-Orlando Magic: 114-99

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kudüs turları yeniden başladı
Kudüs turları yeniden başladı
10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi
10 soruda 2022-YKS ile üniversiteye giriş sistemi
İşte Türkiye'deki kedi türleri
İşte Türkiye'deki kedi türleri
Fransa'da rekor düşük katılım bekleniyor
Fransa'da rekor düşük katılım bekleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.