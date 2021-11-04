NBA'e 11 maçla devam edildi. Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 107-104 yenerek 5. galibiyetini elde etti.
Cavaliers'ta Jarrett Allen 24 sayı, 17 ribaunt, Darius Garland 19 sayı, 10 asist ve Collin Sexton 21 sayı üretti. Cedi Osman, 17 dakika 1 saniye süre aldığı mücadeleyi 12 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
Sezonun 5. yenilgisini yaşayan Trail Blazers'ta Damian Lillard 26, Norman Powell 23, CJ McCollum 21 sayı kaydetti.
FURKAN KORKMAZ'DAN 11 SAYI, 5 RİBAUNT
Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers, evinde Chicago Bulls'u 103-98'lik skorla geçti.
76ers'ta Seth Curry 22, Joel Embiid ve Georges Niang 18'er sayıyla üst üste 4. olmak üzere sezonun 6. galibiyetinde ön plana çıktı. İlk 5'te başladığı müsabakada 26 dakika 1 saniye görev alan Furkan Korkmaz ise 11 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.
İkinci mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta DeMar DeRozan 37, Zach LaVine 27, Lonzo Ball 13 sayıyla mücadele etti.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 107-104
Indiana Pacers-New York Knicks: 111-98
Orlando Magic-Boston Celtics: 79-92
Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 103-98
Washington Wizards-Toronto Raptors: 100-109
Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 117-108
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 108-106
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 115-126
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 108-109
Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 114-92
Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 112-99
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