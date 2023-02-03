Grizzlies'te ise Desmond Bane'in 25 ve Ja Morant'in 24 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Cleveland Cavaliers'ta Darius Garland, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Cavaliers, konuk ettiği Grizzlies'ı 15 sayı farkla mağlup etti.

Los Angeles Clippers'ta Norman Powell'ın 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.