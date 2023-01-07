Sezonun 15. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Caris LeVert 22 ve Darius Garland 21 sayı kaydetti. Cedi Osman ise yaklaşık 28 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 15 sayı, 1 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 28 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı maçta Cavaliers'ı mağlup ederek 26. galibiyetini aldı.

Peş peşe 4 olmak üzere 18. galibiyetini elde eden Lakers'ta LeBron James, 25 sayı, 7 ribaunt, 10 asistle ön plana çıktı.