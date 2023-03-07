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NBA'de Cavaliers, Celtics'i uzatmada mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman'ın 6 sayılık katkı yaptığı Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'i 118-114 yendi.

Giriş: 07.03.2023 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de Cavaliers, Celtics'i uzatmada mağlup etti
AA

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 4. basamağındaki Cavaliers'ın 2. sıradaki Celtics'i ağırladığı maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Cavaliers, normal süresi 109-109 biten mücadeleyi uzatmada kazandı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 40 sayı, 11 ribaunt; Evan Mobley 25 sayı, 17 ribaunt, 3 blok ve Darius Garland da 17 sayı, 12 asist, 5 ribauntla "double double"a imza attı. Cedi Osman ise 6 sayı kaydetti.

All-star oyuncusu Jayson Tatum'dan yoksun sahaya çıkan Celtics, peş peşe 3. mağlubiyetini yaşadı. Celtics'te Jaylen Brown'ın 32 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve Malcolm Brogdon'ın 24 sayı, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

DÜELLOYU EMBIID KAZANDI

Doğu Konferansı'ndaki bir diğer karşılaşmada, play-in potasına girmeye çalışan Indiana Pacers, 3. sıradaki Philadelphia 76ers'ı konuk etti.

Joel Embiid'in 42 sayı, 5 ribauntla sürüklediği 76ers, Tyrese Haliburton'ın 40 sayı, 16 asistle liderlik ettiği Pacers'ı 147-143 yendi.

76ers'ta 20 sayı, 8 ribauntla oynayan Jalen McDaniels, 24 sayı atan Tyrese Maxey ve 14 sayı, 20 asist, 9 ribauntla "triple double"ın eşiğinden dönen James Harden, galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Sonuçlar
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 143-147

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 118-114 (uzatmada)

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 104-110

Miami Heat-Atlanta Hawks: 130-128

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 118-113

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 123-108

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