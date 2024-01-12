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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Bucks, sahasında Celtics'i farklı yendi - Basketbol Haberleri

        NBA'de Bucks, sahasında Celtics'i farklı yendi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, sahasında Boston Celtics'i 135-102 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:17 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:17
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        Bucks sahasında Celtics'i farklı yendi!
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        NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda ilk iki sırada yer alan takımların mücadelesinde Bucks, farkı 37 sayıya kadar çıkardığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis'in 28 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı Bucks'ta, Damian Lillard 21 sayı kaydetti.

        Celtics'te Payton Pritchard 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Sam Hauser 15 sayı, 4 ribaunt, Oshae Brissett 13 sayıyla oynadı.

        THUNDER'DAN TARİHİ FARK

        Sahasında Portland Trail Blazers'ı 139-77 yenen Oklahoma City Thunder, tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Karşılaşma, NBA tarihinin de en farklı 5. galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Jalen Williams 21 sayı, 7 ribaunt, Chet Holmgren 19 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

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        Blazers'ta Anfernee Simons 14 sayı, 3 ribaunt, Scoot Henderson 13 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 111-102

        Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 135-102

        Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 139-77

        Dallas Mavericks-New York Knicks: 128-124

        Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 109-127

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