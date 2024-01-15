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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Bucks, Lillard'ın son saniye üçlüğüyle Kings'i yıktı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Bucks, Lillard'ın son saniye üçlüğüyle Kings'i yıktı

        Milwaukee Bucks, uzatmaya giden maçta Sacramento Kings'i 143-142 mağlup etti. Bucks'ı zafere Damian Lillard'ın son saniye üçlüğü taşıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 15.01.2024 - 09:51
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        Bucks'ı zafere Lillard taşıdı!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, uzatmaya giden maçta Sacramento Kings'i 143-142 mağlup etti.

        NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Bucks, 29 sayı, 4 ribaunt, 8 asistle oynayan Damian Lillard'ın son saniye üçlüğüyle bu sezon 28. galibiyetine uzandı.

        Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaparken, Malik Beasley 23 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Bobby Portis 22 sayı, 10 ribauntluk performans sergiledi.

        Kings'te ise De'Aaron Fox 32 sayı, 5 asist, Malik Monk 28 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Kevin Huerter 26 sayı, 10 ribaunt, Domantas Sabonis 21 sayı, 13 ribaunt, 15 asistle mücadele etti.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Denver Nuggets-Indiana Pacers: 117-109

        Miami Heat-Charlotte Hornets: 104-87

        Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 143-142 (uzatmada)

        Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 109-105

        Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 116-127

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