05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 10 maçla devam edildi. 8 Kasım'dan bu yana yenilgi yüzü görmeyen Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Detroit Pistons deplasmanından da 127-103 galip ayrıldı.
Art arda 13. galibiyetini alan Bucks'ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo, 35 sayı ve 9 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ersan İlyasova ise 10 sayı, 4 ribauntluk katkıda bulundu.
Pistons'ta Andre Drummond 23 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, Blake Griffin de 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
LAKERS'TAN PEŞ PEŞE 10. DEPLASMAN GALİBİYETİ
Batı Konferansı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ı 121-96 yenerek arka arkaya 10. deplasman galibiyetini elde etti.
Lakers'ı galibiyete, 26 sayı, 6 ribaunt, 3 blok üreten Anthony Davis ve 20 sayı, 12 asistle "double double"a imza atan LeBron James taşıdı.
Jazz cephesinde Donovan Mitchell 29, Bojan Bogdanovic 23 sayı kaydetti.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 106-91
Orlando Magic-Phoenix Suns: 128-114
Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 103-127
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 118-130
Boston Celtics-Miami Heat: 112-93
Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 106-99
Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 100-107
Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 121-114
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 96-121
Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 127-116
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