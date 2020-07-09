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NBA'de Brooklyn Nets, 40 yaşındaki Jamal Crawford'ı kadrosuna kattı

NBA ekibi Brooklyn Nets, tecrübeli skorer Jamal Crawford'ı renklerine bağladı

09.07.2020 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
Jamal Crawford

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Nets'in serbest oyuncu statüsünde bulunan 40 yaşındaki Crawford ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors, Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves'ta görev yapan Crawford, son olarak 2018-2019 sezonunda Phoenix Suns forması giymişti.

Crawford, 2000'de başladığı NBA kariyerindeki normal sezon maçlarında 14,6 sayı, 3,4 asist ortalamaları yakalamıştı.

Sakatlıkları nedeniyle Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi yıldızlarından yoksun kalan Nets'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, Wilson Chandler ve Taurean Prince de sezonun kalanında takımını yalnız bırakacak.

NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak.

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