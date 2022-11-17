NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, 7 oyuncusunun çift haneli sayıya ulaştığı mücadelede Hawks'ı yenerek üst üste 8, sezonun 12. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jaylen Brown 22 sayı, 5 ribaunt, Jayson Tatum 19 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, Grant Williams 18, Derrick White 16, Sam Hauser ve Luke Kornet 15'er, Payton Pritchard ise 14 sayı üretti.

Altıncı yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 27 sayı, 9 asist, Dejounte Murray 19 sayı, 5 asistle oynadı.

Curry'den 50 sayı

Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 50 sayı attığı maçta Phoenix Suns'a 130-119 mağlup oldu.

Sezonun 9. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Suns'ta Cameron Payne 29, Devin Booker 27, Mikal Bridges 23 sayıyla mücadele etti.

Konuk ekip Warriors'ta Curry, 50 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle takımını sırtlasa da sezonun 9. yenilgisini önleyemedi.

Alperen Şengün 14 sayı attı, Rockets kazandı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Dallas Mavericks deplasmanında 101-92 galip geldi.

Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Rockets adına Kevin Porter Jr ve Jalen Green 17'şer sayı buldu. Sezonun 3. galibiyetini elde eden Rockets'ta yaklaşık 26 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 14 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, 5 blokluk katkı sağladı.

Mavericks, Luka Doncic'in forma giymediği karşılaşmada sezonun 6. mağlubiyetini yaşadı. Ev sahibi takımda Tim Hardaway Jr 28, Christian Wood ise 26 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 113-125

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 108-126

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 120-121

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 101-126

Toronto Raptors-Miami Heat: 112-104

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 113-98

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 124-110

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 92-101

Denver Nuggets-New York Knicks: 103-106

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 130-119