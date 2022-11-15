NBA'e 7 maçla devam edildi. Celtics, yıldız oyuncusu Jayson Tatum'ın 27 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, 3 top çalmayla ön plana çıktığı mücadelede Thunder'ı yenerek üst üste 7, sezonun 11. galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı lideri Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Marcus Smart 22 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle oynadı.

Sekizinci yenilgisini yaşayan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 37 sayı, 8 asist, Luguentz Dort 21 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

Los Angeles Clippers, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 122-106'lık skorla geçti.

Bu sezon 8. galibiyetini alan konuk ekip Clippers'ta Paul George 22, Reggie Jackson ve Norman Powell 17'şer sayı üretti.

Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Rockets adına Jalen Green 25, Kevin Porter Jr 20 sayı buldu. Sezonun 12. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta yaklaşık 30 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 16 sayı, 4 ribaunt, 1 asistlik katkı sağladı.

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 111-115

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 105-112

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 126-122

Miami Heat-Phoenix Suns: 113-112

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 106-122

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 106-121

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 132-95