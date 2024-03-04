NBA'de Boston Celtics'ten Golden State Warriors'a tarihi fark!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 140-88 mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Celtics, Warriors'ı 52 sayı farkla yendi. Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı ve Jayson Tatum ise 27 sayı attı.

Boston Celtics, maçta elde ettiği 52 sayı farkla tarihindeki en farklı üçüncü galibiyetine ulaştı.

Bu sezon 50 sayı ve üzeri üçüncü kez kazanan Celtics, galibiyet serisini 11 maça çıkararak ligde kendisi adına bu sezonki en uzun galibiyet serisine de ulaştı.

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