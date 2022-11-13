Celtics'te Grant Williams 19 sayı, 10 ribaunt, Marcus Smart da 18 sayı, 10 asist, 5 top çalmayla "double double" yaptı.

Mavericks'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic 42 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle sahanın en etkili ismi oldu. 23 yaşındaki Doncic, kariyerinde 4. kez 40 sayılık "triple double"a imza attı.