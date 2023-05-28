Heat'te ise Jimmy Butler 24 sayı, 11 ribaunt; Caleb Martin 21 sayı, 15 ribaunt, Bam Adebayo da 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

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