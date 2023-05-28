Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol NBA NBA'de Boston Celtics Derrick White'ın son saniye basketiyle seriyi 3-3'e getirdi!

Boston Celtics son saniye basketiyle seriyi 3-3'e getirdi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i Derrick White'ın son saniye basketiyle 104-103 yenerek seriyi 3-0'dan 3-3'e getirdi.

Giriş: 28.05.2023 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
NBA'de Boston Celtics Derrick White'ın son saniye basketiyle seriyi 3-3'e getirdi!
AA

NBA Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Celtics, deplasmanda Heat ile karşılaştı.

Derrick White'ın son saniye basketiyle sahadan galip ayrılan geçen yılın finalisti Celtics, sahasındaki son maçı kazanması halinde NBA tarihinde 3-0'dan gelerek tur atlayan ilk takım olacak.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Jaylen Brown 26 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Marcus Smart 21, Derrick White 11 sayı kaydetti.

Heat'te ise Jimmy Butler 24 sayı, 11 ribaunt; Caleb Martin 21 sayı, 15 ribaunt, Bam Adebayo da 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Serinin 7. ve son maçı, 30 Mayıs Salı günü TSİ 03.30'da oynanacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle...
Kimi sedyeyle, kimi köpeğiyle...
İsrail'de protestoların 21. haftası!
İsrail'de protestoların 21. haftası!
Hasta veya engelliler
Hasta veya engelliler "seyyar sandık"
İran ile Taliban arasında çatışma
İran ile Taliban arasında çatışma

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.